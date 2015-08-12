Российский рубль продолжает падать – 65 за доллар

​На Московской бирже продолжилось зафиксированное во вторник снижение курса рубля. Через несколько минут после открытия торгов доллар перевалил за психологически важную отметку 65 руб., достигнув на максимуме 65,19 руб., что на 91 коп. выше уровня закрытия вчерашних торгов. В предыдущий раз выше 65 руб. курс доллара поднимался 13 февраля 2015 года

Одновременно с этим курс евро поднялся до 72,347 руб., что на 1,293 руб. выше уровня закрытия торгов 11 августа. В предыдущий раз выше 72 руб. курс евро поднимался 24 февраля 2015 года, передает РБК.

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Аналитики связывают снижение курса рубля с низким уровнем цен на нефть. В ходе сегодняшних торгов на бирже ICE стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2015 года колеблется между $49 и $50 за баррель.