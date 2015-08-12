В Казахстане снова ажиотаж: население из-за обвала рубля ринулось в РФ за покупками

Огромный затор из машин образовался на казахстанско-российской границе, передает казахстанский портал "Мой город"(видео).

Читатель "МГ" прислал в редакцию видео, снятое 11 августа на границе, на посту "Сырым", где видна километровая очередь машин. Все они едут в сторону Казахстана. Работники российского пограничного поста не справляются с таким потоком машин.

Очередное падение рубля вновь спровоцировало наплыв казахстанцев в Россию. Люди едут в Самару в надежде приобрести товары по более низким ценам. На 11 августа официальный курс рубля составлял 2,91 тенге.

Читайте такжеКазахстанцы "профинансировали" Россию за полгода на 2,8 миллиарда долларов12 августа продолжилось снижение курса рубля. Через несколько минут после открытия торгов на Московской бирже доллар перешел психологически важную отметку 65 руб., достигнув максимума - 65,19 руб. Выше 65 руб. курс доллара поднимался 13 февраля 2015 года. Курс евро поднялся до 72,347 руб. Выше 72 руб. курс евро поднимался 24 февраля 2015 года.

Обвал рубля, который стартовал в начале осени прошлого года, связан с санкциями Запада и снижением цен на нефть.

Еще в прошлом году из-за снижения курса российской валюты в Казахстане начался ажиотаж - жители приграничных областей республики стали ездить за товарами, в том числе и за автомашинами в РФ.