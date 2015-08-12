Против руководства Нацбанка открыто уголовное производство по обращению депутата Куприя

Следственный отдел Печерского районного управления ГУМВД Украины в городе Киеве открыл уголовное производство по факту совершения уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст. 364 (Злоупотребление властью или служебным положением) председателем Национального банка Украины и бывшим директором Генерального департамента банковского надзора НБУ Аллой Шульгой.

Производство открыто на основании информации, изложенной в депутатском обращении народного депутата, одного из лидеров «Украинского объединения патриотов – УКРОП» Виталия Куприя.

«В настоящее время в указанном уголовном производстве идет досудебное расследование», – говорится в ответе Министерства внутренних дел на имя Куприя, которое нардеп опубликовал на своей странице в Facebook.

По информации Куприя, Шульга «за неполный год своего пребывания в должности разместила на депозитных счетах украинских банков 650 тыс. долларов».

«Законностью их получение и не пахнет! – считает Куприй. – Но наиболее циничным является то, что госпожа Гонтарева попыталась покрыть свою подчиненную. По моей информации, она направила письмо в Государственную службу финансового мониторинга с просьбой (внимание!) не проверять, из каких источников Шульга получила эти средства».

Куприй выразил надежду на объективное расследование дела. «Руководство Нацбанка должно ответить за коррупцию!» – убежден депутат.