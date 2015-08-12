Гривня на межбанке торгуется по 21,55 за доллар

В среду, 12 августа, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 21,35/21,55 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 23,7640/23,9850 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3290/0,3320 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:00 установился на уровне 21,5690 грн/долл., к этому часу было заключено 32 сделки на сумму 13,27 млн долл.