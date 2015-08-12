Кабмин одобрил новый пакет санкций против России и отправил их в СНБО

Об этом заявил в ходе заседания правительства премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

Он сообщил, что со вчерашнего дня действуют санкции против РФ, введенные по решению правительства США.

«Кабинет министров принимает решение одобрить новый, расширенный, пакет санкций против Российской Федерации и отправляет его на рассмотрение СНБО», - сказал Яценюк.

Как сообщал УНИАН, 11 августа вступили в силу расширенные санкции США против России и украинских экс-чиновников, причастных к хищению государственных активов и злоупотреблениям на госслужбе.

Как сообщил посол Украины в США Валерий Чалый, в расширенный санкционный список вошли 7 физических лиц и 6 компаний, которые уклонялись от введенных санкций (в т.ч. связанных с Г.Тимченко, Б.Ротенбергом и концерном «Калашников»), 2 российские компании, которые задействованы в военно-промышленном комплексе РФ, 4 бывших украинских высокопоставленных должностных лиц и их пособников, причастных к хищению государственных активов и злоупотреблениям на госслужбе, аффилированная с Александром Януковичем (старший сын экс-президента Виктора Януковича) компания – ЧАО «МАКО Холдинг». Также в санкционном списке - 5 операторов крымских портов и 1 крымский оператор паромных перевозок, 35 компаний, которые контролируются ранее внесенными в перечень санкций лицами, а также те, более 50% капитала которых контролируют российские «Внешэкономбанк» и «Роснефть».

По словам Чалого, расширение санкционного списка также призвано согласовать существующие ограничения с другими членами международной коалиции стран, в т.ч. ЕС и Канадой, которые поддерживают Украину в противостоянии вооруженной агрессии РФ. Кроме того, Минфин США пытается обеспечивать максимальное информирование представителей американского бизнеса относительно необходимости соблюдения санкций.

Санкции в отношении РФ со стороны большинства развитых стран были введены летом 2014 года в ответ на аннексию Крыма, а также развязывание боевых действий на Донбассе.