В Кабмине задумались о повышении минимальной зарплаты

Об этом заявил в ходе заседания правительства Яценюк.

«Команду (поднять минимальную зарплату – УНИАН) я дал Минфину. Она касается государственного сектора и частного сектора, - сказал Яценюк. - Минфин и Минсоцполитики с прошлой недели просчитывают возможности поднять минимальную зарплату в текущем году. Это даст возможность увеличить реальные доходы граждан».

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Как сообщал УНИАН, в начале августа Кабинет министров Украины заявил о поиске возможностей для повышения минимальной заработной платы, которая является базовым показателем для расчета зарплат в реальном секторе экономики и пенсий. Согласно закону о Государственном бюджете на 2015 год,индексация зарплат и пенсий запланирована на 1 декабря текущего года. В то же время, в правительстве не единожды говорили, что в случае наличия ресурса индексация может пройти раньше.

Размер минимальной зарплаты в Украине составляет 1218 грн.