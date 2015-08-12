Кабмин выделил 4 миллиона гривень Госагентству по вопросам восстановления Донбасса

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минрегиона, соответствующее распоряжение «О передаче части бюджетных назначений, предусмотренных Хозяйственно-финансовому департаменту секретариата Кабинета министров Украины на 2015 год» правительство приняло сегодня на заседании.

Эти средства позволят Госагентству по вопросам восстановления Донбасса реализовывать государственную политику по вопросам восстановления Донецкой и Луганской областей.

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Документ был разработан Минрегионом в соответствии с требованиями статьи 24 Закона «О государственном бюджете Украины на 2015 год» и постановлений Кабмина от 10 сентября 2014 года № 442 «Об оптимизации системы центральных органов исполнительной власти» и от 26 ноября 2014 года № 655 «Некоторые вопросы Государственного агентства по вопросам восстановления Донбасса».