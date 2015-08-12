В России с начала года инфляция составила 9,4%
По данным Росстата, с начала года по 10 августа инфляция набрала 9,4%.
Об этом сообщает Газета.ru со ссылкой на сайт Росстата.
"В первую неделю июля потребительские цены в России поднялись на 0,7% из-за индексации тарифов. В последующие две недели июля инфляция сохранялась на уровне 0,1%", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что за прошедшую неделю сахарный песок подорожал на 2,1%, яйца, масло подсолнечное, маргарин, крупы, печенье — на 0,2–0,4%. Баранина, мороженая рыба, вареная колбаса, молоко, сыры, макароны и соль подешевели на 0,1–0,2%.
"Овощи и фрукты в среднем подешевели на 3%, стоимость картофеля, моркови и помидоров снизилась на 6,1–8,1%, лук, капуста и огурцы стали дешевле на 3,5–5,2%", - сообщают в статье.
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Как сообщал УНИАН, в период с декабря 2013 года по май 2015 года продовольственная инфляция в России достигла 28,7%.