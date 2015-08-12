Гривня на межбанке укрепилась до 21,35 за доллар

В среду, 12 августа, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 21,15/21,35 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 23,6300/23,8520 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3270/0,3300 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 21,3854 грн/долл., к этому часу было заключено 543 сделки на сумму 470 млн долл.