Украинские банки за полгода закрыли 706 подразделений

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

Согласно приведенным данным, за январь-июль 2015 года наибольшее количество подразделений закрыли государственный «Ощадбанк» (236), «Юнион Стандарт Банк» (156) и «Райффайзен Банк Аваль» (58).

Наибольшее количество открытых подразделений за этот период приходится на «Артем-банк» (67), ПУМБ (32) и «Авант-банк» (32).

По состоянию на 1 августа наибольшее количество работающих подразделений приходится на «Ощадбанк» (4 311), «Приватбанк» (2 909) и «Райффайзен Банк Аваль» (640).

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Справка УНИАН. По состоянию на 1 января 2015 года в Украине лицензию на осуществление банковской деятельности имели 163 банка.

За январь-июнь количество банков, имеющих лицензию, сократилось на 24 учреждения - до 139, в том числе 129 работающих банков и один банк, имеющий лицензию санационного банка.

Данные на 1 августа Нацбанк пока не обнародовал.