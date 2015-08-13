В Краматорске ликвидирован конвертационный центр с оборотом свыше четверти миллиарда гривень

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Установлено, что в течение 2014-2015 годов трое жителей города Краматорск основали около 10 фиктивных фирм, которые предоставляли услуги по переводу денежных средств из безналичной формы в наличную.

Находясь на территории Донецкой области правонарушители создали мощный конвертационный центр, который обслуживал северную часть Донецкой, а также Харьковскую и Днепропетровскую области, с общим оборотом проконвертированных средств свыше 250 млн грн.

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«12 августа прокуратурой города Краматорска совместно с СУ ФР ГНИ в городе Краматорске ГУ Миндоходов в Донецкой области проведено 9 обысков в теневых офисах предприятий с признаками фиктивности, квартирах по месту жительства и автотранспорте фигурантов уголовного правонарушения», - говорится в сообщении.

По результатам обысков обнаружено и изъято 22 печати фиктивных предприятий, регистрационные документы, чековые книжки, записи проконвертированных денежных средств, кредитные карты, компьютерная техника, электронные носители, а также денежные средства в размере более полумиллиона гривен.

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По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст.205 (фиктивное предпринимательство), ч.3 ст.212 (уклонение от уплаты налогов) УК Украины. Досудебное расследование продолжается.

Как сообщал УНИАН ранее, в Харьковской области Служба безопасности Украины прекратила деятельность конвертационного центра, который использовался для финансирования террористической деятельности «ЛНВ».