Яресько не смогла договориться с кредиторами, новая встреча состоится в четверг - СМИ
Украина и комитет ее крупнейших кредиторов не смогли в среду достичь договоренности о реструктуризации госдолга объемом $19 миллиардов, новая встреча состоится в четверг.
Об этом сообщил источник Reuters, близкий к переговорам.
Стороны уже больше пяти месяцев не могут договориться об условиях реструктуризации украинского внешнего долга.
Министр финансов Украины Наталия Яресько, которая лично приехала на встречу с крупнейшими кредиторами в Сан-Франциско, назвала нынешний раунд переговоров финальным.
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По словам Яресько, у страны нет времени продолжать пятимесячную дискуссию, так как на 23 сентября приходится первое в этом году погашение - $500-миллионного выпуска евробондов.
В случае несогласия держателей евробондов пойти на приемлемое для Украины списание части основного долга, правительство может ввести мораторий на выплаты.