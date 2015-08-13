Яресько не смогла договориться с кредиторами, новая встреча состоится в четверг - СМИ

Об этом сообщил источник Reuters, близкий к переговорам.

Стороны уже больше пяти месяцев не могут договориться об условиях реструктуризации украинского внешнего долга.

Министр финансов Украины Наталия Яресько, которая лично приехала на встречу с крупнейшими кредиторами в Сан-Франциско, назвала нынешний раунд переговоров финальным.

Читайте такжеЯресько собирается встретиться с кредиторами 12 августа в США

По словам Яресько, у страны нет времени продолжать пятимесячную дискуссию, так как на 23 сентября приходится первое в этом году погашение - $500-миллионного выпуска евробондов.

В случае несогласия держателей евробондов пойти на приемлемое для Украины списание части основного долга, правительство может ввести мораторий на выплаты.