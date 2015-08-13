За первое полугодие местные бюджеты выросли более чем на четверть - Минфин

Как сообщается на сайте Министерства финансов, поступления за 7 месяцев составляют 72,5% от годового объема поступлений, утвержденного местными советами.

В том числе поступления налога на доходы физических лиц в январе-июле выросли на 17,2%, платы за землю – на 26,4%.

Также сообщается, что по состоянию на 1 августа местные бюджеты получили 90,768 млрд грн межбюджетных трансфертов, что составляет 93,7% от запланированных на этот период.

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Как сообщал УНИАН, по информации Минфина, за январь-июнь 2015 года до общего фонда местных бюджетов, без учета трансфертов, поступило 44,6 млрд грн, что на 12,2 млрд грн, или на 37,7% больше показателя за аналогичный период прошлого года (в сопоставимых условиях и без учета территорий, неподконтрольных властям).

В рамках изменений в Бюджетный кодекс, которые действуют с начала этого года, в Украине внедряется новая система межбюджетных отношений, при которой правительство дает больший ресурс местным бюджетам, но одновременно увеличивает их ответственность по расходам.

В частности, местные бюджеты получили 10% налога на прибыль предприятий, 100% государственной пошлины, 100% платы за предоставление административных услуг, 80% экологического налога, акцизный налог, 25% платы за недра, налог на имущество, единый налог, налог на прибыль коммунальных предприятий, местные сборы, другие налоги.