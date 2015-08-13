Суд отклонил иск к Порошенко о незаконном назначении Гонтаревой

Высший Административный суд Украины отклонил иски к президенту Украины Петру Порошенко о неправомерности назначения Валерии Гонтаревой на пост главы Национального банка Украины в связи с недостаточностью опыта работы на руководящих должностях в банках.

Как сообщается на сайте НБУ, профессиональный опыт и деловая репутация главы НБУ не вызывали сомнений у судей. «Как следует из рассмотренной в судебном заседании трудовой книжки Гонтаревой, имеющийся у нее трудовой стаж работы на руководящих должностях в банках отвечает требованиям статьи 18 Закона Украины «О Национальном банке Украины», - цитирует НБУ постановление суда.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины поддержала предложение президента Украины Петра Порошенко об увольнении Степана Кубива с должности главы НБУ и назначении на этот пост Валерии Гонтаревой 19 июня 2014 года.

В первые 9 месяцев пребывания Гонтаревой на посту в СМИ периодически появлялась информация об отставке главы НБУ, что по мнению регулятора, было связано с желанием отдельных политических сил или личностей расшатать ситуацию в Украине.

В последние 5 месяцев, по мере стабилизации ситуации на валютном рынке страны, нападки на руководство НБУ практически прекратились.

Согласно Конституции, глава НБУ назначается Верховной Радой по представлению президента Украины.