Гривня на межбанке торгуется по 21,45 за доллар

В четверг, 13 августа, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 21,35/21,45 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 23,7320/24,8410 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3310/0,3340 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:00 установился на уровне 21,3959 грн/долл., к этому часу было заключено 13 сделок на сумму 6,51 млн долл.