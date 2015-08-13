JPMorgan резко ухудшил прогноз по ВВП России

Американский инвестиционный банк JPMorgan ухудшил прогноз по росту ВВП в РФ в 2016 году до 1% с 1,8%

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Bloomberg.

В обновленном прогнозе МЭР, опубликованном в мае, говорилось, что спад ВВП в России в 2015 году составит 2,8%, в 2016 и 2017 годах уже ожидается рост в 2,3%, который ускорится в 2018 году до 2,4%.

ВВП России в физическом выражении во втором квартале 2015 года, по данным Росстата, снизился относительно соответствующего периода прошлого года на 4,6%.

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Как ранее заявлял глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев, экономическая ситуация в России в третьем квартале должна улучшиться, а по итогам года спад ВВП не превысит 2,6-2,8%.