Frankfurter Allgemeine: Слабость Китая, сила Америки

Об этом сообщает Хольгер Штельтцнер в своей статье «Слабость Китая, сила Америки», опубликованной на сайте газеты Frankfurter Allgemeine.

В течение нескольких лет динамично развивающийся Китай обогнал старые экономические державы в Европе и Японию, и даже намеревался превзойти Соединенные Штаты в качестве крупнейшей экономики в мире. Всего за одно поколение молниеносно произошло беспрецедентное структурное преобразование гигантской империи из развивающейся страны в промышленно развитую страну. Как поставщики заводов по всему миру, немецкие машиностроители и производители оборудования получают особую выгоду от этой попытки догнать соперников, в то время как производители немецких автомобилей получают большую прибыль от стремления китайцев к роскоши и престижу. Теперь, кажется, бум в Китае подошел к концу.

Высокие курсовые потери немецких акций в значительной степени зависящие от Китая – это предупреждающий сигнал. Двух небольших девальваций китайской валюты хватило, чтобы отправить ударные волны на мировых фондовых биржах. Внезапно Европа оказалась вырванной из своей евро-сосредоточенности, и обнаружила, что не все в мире вращается вокруг Греции.

Шок из Азии может заглушить хрупкое восстановление европейской экономики. Также под угрозой предположительно очень крепкая немецкая экономика. Надо надеяться, что девальвация в Пекине – это не начало глобальной конкурентной девальвации, в которой, как известно, есть только проигравшие.

Но есть признаки того, что коммунистический центральный комитет хочет экспортировать некоторые из своих проблем миру, после того, как Китай после финансового кризиса своими огромными программами стимулирования, как локомотив, вытащил мировую экономику.

Справедливости ради, надо признать, что Япония и еврозона начали конкурентную девальвацию, чтобы обеспечить преимущества своим экспортным компаниям. Хотя экономисты-плановики Пекина остановили резкое падение китайского фондового рынка крупнейшим вмешательством в истории, но смогли, таким образом, лишь поверхностно успокоить паникующих частных инвесторов.

Мировая экономика уязвима. Многие государства имеют слишком много долгов, некоторые слишком сосредоточены на сырье, другие, как европейские страны, - к тому же уклоняются от структурных изменений. Лучше всего снова справляется Америка. Дела в экономике и на рынке труда там идут так хорошо, что центральный банк хочет поднять процентные ставки. Но ФРС часто обещала начать отказ от дешевых денег – и так же часто откладывала это обещание.