Спрос на золото упал до шестилетнего минимума

Глобальный спрос на золото упал во втором квартале 2015 года на 12%, до минимального уровня за последние шесть лет, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на доклад Всемирного золотого совета.

С марта по июнь текущего года спрос в физическом выражении составил 914,9 т золота против 1,038 т за тот же период 2014 года, передает РБК.

Цена на золото с немедленной поставкой испытывает давление с сентября 2011 года, когда она достигла пика в $1,920 за тройскую унцию. За этот период она упала более чем на 40% на фоне снижения потребления металла. Мировой спрос на ювелирные изделия, которые составляют около 60% мирового потребления золота, во втором квартале снизился на 14%, до 513,5 т по сравнению с 594,5 т годом ранее.

Одной из главных причин падения спроса стало снижение потребления этого металла в Китае и Индии. Общий спрос на золото в Индии снизился на 25%, до 154,5 т во втором квартале против 204,9 т за аналогичный период прошлого года.

В Китае общее потребление снизилось на 3%, до 216,5 т во втором квартале, по сравнению с 224,1 т в прошлом году. Спрос на ювелирные изделия упал на 5%, до 174,4 т во втором квартале против 184,6 т за аналогичный период прошлого года. Спрос на золото в Китае ослабило падение фондовых рынков. Инвесторы не стали вкладывать деньги в золото, а вложили в акции, что не оказало поддержку металлу.

Читайте такжеЦены на металлы достигли шестилетнего минимума из-за девальвации юаня

По данным Всемирного золотого совета, годовой спрос на золото прогнозируется на уровне между 4200 т и 4300 т. Для Индии и Китая к 2015 году прогноз остается на уровне 900–1000 т, как и в прошлом году.