ФГИ планирует перезагрузить ЗаЛК и выставить его на продажу

Об этом "ЭП" сообщил источник, близкий к руководству Фонда.

По его словам, в ФГИ планируют восстановить работоспособность предприятия и снова выставить его на продажу.

Чтобы запустить программу восстановления, Фонду госимущества нужно сменить состав Наблюдательного совета, который сейчас полностью – все 7 человек – представляет компанию РусАл, и ввести в него представителей государства, отмечает он.

Собеседник подчёркивает, что к моменту возврата акций в собственность государства ЗАлК практически не работал, а только накапливал долги – кредиторская задолженность составляет около 4,5 млрд грн.

Он допускает, что сейчас стоимость активов ЗАлКа может оказаться меньшей, чем сумма его долгов.

"В случае банкротства у ФГИ на руках останется, грубо говоря, "дырка от бублика". А потому допускать банкротство нельзя", - подчеркнул собеседник.

Также он добавил, что в ближайшее время, после проведения инвентаризации, Фонд, возможно, подготовит и подаст в международные суды иск о нанесении ущерба ЗАлКу бывшими акционерами. Сейчас, по его словам, юристы ФГИУ заняты тем, чтобы "вытянуть предприятие из банкротства".

По мнению политолога Вадима Карасева, нормальное проведение собрания акционеров ЗАлК 14 августа критически важно для того, чтобы Фонд госимущества выполнил все запланированное по поводу Запорожского алюминиевого комбината. "Я давно наблюдаю за тем, что происходит на ЗАлКе, - говорит Карасев. – Думаю, что руководство Фонда госимущества, точно следуя украинскому акционерному законодательству, делает верный шаг к получению реального контроля над предприятием. Следующий этап после обновления набсовета – изменение состава исполнительного органа, дирекции. Наверное, это не так красиво, как с масками-шоу выставить представителей РусАла из дирекции ЗАлКа, но точно полезнее для будущей приватизации предприятия и инвестиционного климата в целом".

Как известно, 11 марта 2015 года Верховный суд Украины вынес решение о возвращении пакета акций ЗАлК в размере 68% уставного фонда. Этот пакет был куплен в 2001 году в процессе приватизации российской компанией "АвтоВАЗ-Инвест", которая впоследствии вошла в международную корпорацию UC Rusal.

Такое решение суд вынес в связи с тем, что инвестор не выполнял обязательств, в частности, не погасил кредит в размере 75 млн долларов перед "Укрэксимбанком".

Напомним, еще 29,5% акций ЗАлК принадлежит кипрской компании Velbay Holdings Limited.