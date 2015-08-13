Греческая экономика неожиданно выросла

Об этом сообщает Slon.ru со ссылкой на государственную службу статистики Греции.

"Кроме того, ведомство пересмотрело показатели первого квартала, зафиксировав нулевой рост вместо прежнего падения на 0,2%", - говорится в сообщении.

Как пишет Bloomberg, рост ВВП оказался неожиданным: аналитики, опрошенные агентством, полагали, что в среднем греческая экономика упадет на 0,5%.

По прогнозам, рост экономики еврозоны во втором квартале должен составить 0,4%, но показатели Греции могут улучшить показатели. Служба статистики Евросоюза опубликует сведения о динамике ВВП в пятницу, 14 августа.

"The Wall Street Journal 12 августа со ссылкой на представителей ЕС сообщила, что, по прогнозам кредиторов, ВВП Греции в 2015 году упадет на 2,3%, в 2016 – на 1,3%. Рост на 2,7% ожидается в 2017 году", - отмечается в статье.

Читайте такжеМВФ: Греции может понадобиться больше, чем 85 миллиардов евро

Кредиторы и Греция согласовали условия второй программы финансовой помощи 11 августа. Договоренности предусматривают, что в 2015 году дефицит бюджета Греции не должен превысить 0,25% ВВП, а со следующего года показатели должны быть профицитными.