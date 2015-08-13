Гонтарева говорит, что не знает об открытии уголовного дела против нее

Об этом сообщается на странице НБУ в социальной сети Facebook.

Недавно в ряде СМИ появилось сообщение об открытии следственным отделом Печерского районного управления ГУМВД Украины в г. Киеве уголовного производства по факту совершения уголовного преступления по статье «злоупотребление властью или служебным положением» в отношении руководства НБУ, включая председателя и бывшего директора генерального департамента банковского надзора Аллу Шульгу. При этом сообщалось, что Шульга за неполный год своего пребывания на посту разместила на депозитных счетах в украинских банках 650 тыс. долл., а глава НБУ якобы просила Государственную службу финансового мониторинга не проверять источники происхождения этих средств.

НБУ в своем сообщении разъясняет, что 30 апреля 2015 года, понимая возможные репутационные риски для регулятора, глава НБУ обращалась с письмом к Государственной службе финансового мониторинга (копия письма прилагается к сообщению) с просьбой обосновать свои запросы во все банки Украины для получения информации о банковских счетах и финансовых операциях Аллы Шульги, которая до 15 апреля занимала пост директора гендепартамента банковского надзора и входила в состав правления НБУ.

Нацбанк подчеркивает, что Алла Шульга, как госслужащий, в рамках законодательства заблаговременно предоставляла декларации об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за 2013, 2014 и 2015 годы до момента ее увольнения.

Как сообщал УНИАН, директор генерального департамента банковского надзора НБУ Алла Шульга с 15 апреля оставила работу в НБУ по согласию сторон. Шульга занимала должность директора гендепартамента банковского надзора и входила в состав правления НБУ с апреля 2014 года.