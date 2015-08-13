Яценюк требует публичного отчета от руководства Фонда гарантирования вкладов

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства, об этом Яценюк заявил в ходе совещания с представителями Фонда гарантирования.

«Мы выделили вам 28,9 млрд грн из государственного бюджета на то, чтобы эти средства пошли в фонд, чтобы выплачивали вкладчикам эти средства. И потому я, как глава правительства, требую прозрачности и отчетности», - цитирует пресс-служба Яценюка.

Яценюк напомнил, что из 12 банков, осуществлявших выплаты вкладчикам, пострадавшим от банкротства других банков, половина – 6 банков – позднее также были признаны проблемными, а три – неплатежеспособными.

«Кто принимал решение о выборе именно этих банков (выплачивавших вклады - УНИАН), которые взяли бюджетные средства и должны были выплатить их собственникам депозитов, а потом и сами обанкротились?, - спросил Яценюк. – Почему расходы на содержание временных администраций фонда - а по нашим данным, это порядка 8 тыс. человек - в целом по году составляют дополнительно 1,8 млрд грн, которые можно было бы направить на выплату депозитов?».

В этой связи Яценюк потребовал полного публичного аудита расходов Фонда гарантирования, а также проведения расследования в отношении 56 банков, ранее признанных банкротами, для «выявления того, куда делись активы, и тех, кто стоит за выводом активов». Глава правительства обратился к министру внутренних дел, руководителю налоговой милиции, главе Госслужбы по финансовому мониторингу, Генеральной прокуратуре, СБУ, а также Нацбанку с предложением принять участие в расследовании.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины в конце июня заявил о завершении основного этапа очистки банковской системы.

В результате этой очистки Фонд гарантирования в 2014-2015 годах получил в управление свыше 50 неплатежеспособных банков с активами по балансовой стоимости на 320 млрд грн.

Фонд планирует выручить от продажи активов ликвидируемых банков порядка 50 млрд грн, в том числе до 5 млрд грн уже в этом году, рассчитывая на серьезные результаты с осени.