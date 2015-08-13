Экономика Румынии показала максимальный рост среди стран ЕС - Bloomberg

Экономика Румынии показала максимальный рост среди стран Евросоюза во втором квартале, считают эксперты, опрошенные Bloomberg. Он увеличился на 4,8%. Также значительный рост показали Чехия, Польша и Венгрия

Причиной роста румынской экономики стал потребительский бум, вызванный резким увеличением розничной торговли, которое последовало за снижением налога с продаж, пишет РБК со ссылкой на Bloomberg.

Опрошенные агентством экономисты полагают, что в целом рост ВВП по Евросоюзу составит во втором квартале 1,3% в годовом исчислении. У Румынии этот показатель прогнозируется на уровне 4,8%. Также значительный рост продемонстрировали Польша (3,6%), Чехия (3,4%) и Венгрия (3,2%). Официальные показатели ВВП за второй квартал будут опубликованы в пятницу, 14 августа.

Восточноевропейские валюты в июле сильно укрепились по отношению к евро, наряду с гонконгским долларом и юанем. По оценке Bloomberg, отслеживающего 24 валюты развивающихся рынков, венгерский форинт поднялся по отношению к евро на 2,6%, румынский лей на 1,6%, а польский злотый на 1,2%.

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Увеличению активности потребителей в Восточной Европе, как пишет Bloomberg, способствует низкая инфляция, высокая занятость, низкие налоги и дешевые кредиты. Но существует риски, связанные с тем, что во многих восточноевропейских странах более половины экспорта приходится на еврозону, отмечает агентство.

По мнению экономиста Дэниела Хьюитта из Barclays, пока экономика еврозоны ускоряется, рост в Центральной и Восточной Европе может сохраниться на том же уровне, но если еврозона замедлится, то это же произойдет и на востоке континента.​