ГФС: из-за теневой экономики Украина ежемесячно теряла до 3 миллиардов налогов

Государственная фискальная служба оценивает объем недопоступлений в государственный бюджет по налогу на добавленную стоимость из-за теневой экономики в 2,5-3 млрд грн ежемесячно.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам глава ГФС Роман Насиров.

По словам чиновника, оценка уровня теневой экономики – это функция Минэкономразвития.

«По нашим данным, как минимум, мы думаем, что в месяц это было около 2,5-3 млрд грн НДС», - сказал Насиров, отвечая на вопрос, сколько недополучал госбюджет от «налоговых ям».

Он уточнил, что речь идет об оценках ежемесячных недопоступлений в госбюджет по НДС в этом году.

Как сообщал УНИАН, с 1 июля в Украине в штатном режиме работает Система электронного администрирования НДС, до этой даты система работала в тестовом режиме с начала года.

С 1 января 2015 года предприниматели - плательщики НДС в автоматическом режиме отправляют налоговые платежи на специальные казначейские электронные счета для их дальнейшего списания в бюджет.

Введение электронных НДС-счетов предусмотрено нормами Налогового кодекса по согласованию с ключевым кредитором Украины – Международным валютным фондом.

По оценкам Государственной фискальной службы, электронное администрирование НДС позволит исключить любые махинации с налогом, объем которых в 2013 году составил порядка 70 млрд грн.