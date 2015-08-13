Гривня на межбанке снова опустилась до 21,65 за доллар

В четверг, 13 августа, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 21,55/21,65 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 23,9650/24,0700 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3310/0,3330 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 21,3962 грн/долл., к этому часу было заключено 445 сделок на сумму 345,78 млн долл.