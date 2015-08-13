Греция получит в августе первый транш помощи на 23 миллиарда евро - Reuters

Об этом сообщает Reuters.

"Вся программа будет стоить 91,7 миллиарда евро, включая 85,5 миллиарда евро в виде помощи и возможные 6,2 миллиарда евро в виде доходов, полученных от приватизации до конца 2018 года", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, кредиторы и Греция согласовали условия второй программы финансовой помощи 11 августа. Договоренности предусматривают, что в 2015 году дефицит бюджета Греции не должен превысить 0,25% ВВП, а со следующего года показатели должны быть профицитными.