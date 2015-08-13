Кабмин утвердил выплаты призывникам – две минимальные зарплаты

Согласно сообщению, такое решение было принято правительством на заседании 12 августа.

Размер указанной помощи равен двум минимальным заработным платам и составляет 2 436 гривень. В соответствии с утвержденным порядком, пособие будет выплачиваться военными комиссариатами через кассу или путем перечисления средств на счет в банке. Выплаты совершаются за счет государственного бюджета и включаются в объем расходов на проведение очередных призывов на срочную военную службу.

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Как сообщал УНИАН, Министерство обороны Украины к 6 августа выплатило 6 918 бойцам АТО около 42,3 миллиона гривень в качестве денежных вознаграждений.

Справка УНИАН. Закон Украины "О военной обязанности и военной службе" предусматривает выплату разовой денежной помощи лицам, призванным на срочную военную службу, которые в связи с этим увольняются с работы.