Украинцы за 7 месяцев заплатили почти 5 миллиардов гривень единого налога

Налогоплательщики, применяющие упрощенную систему налогообложения, в первом полугодии перечислили в бюджет более 4,9 миллиарда гривень единого налога, сообщила пресс-служба Государственной фискальной службы.

По данным ГФС, указанная сумма на 21% превышает уплаченную за аналогичный период прошлого года. При этом в июле в бюджет поступило 955,6 миллиона гривень единого налога.

Согласно сообщению, за январь-июль 2015 года физические лица - предприниматели увеличили перечисления в бюджет по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 783,2 миллиона гривень - до 3,7 миллиарда гривень, юридические лица - "упрощенцы" за указанный период уплатили в бюджет 1,2 миллиарда гривень единого налога. Пресс-служба не предоставила информации об суммах уплаты единого налога плательщиками третьей и четвертой групп.

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Как сообщал УНИАН, в Украине с 2015 года увеличился предельный размер дохода, который позволяет субъектам хозяйствования использовать упрощенную систему налогообложения, а также снижена ставка единого налога для отдельных групп "упрощенцев".