Moody's прогнозирует углубление рецессии экономики России
Рейтинговое агентство Moody's прогнозирует, что возобновившееся падение цен на нефть и ослабление рубля станут причинам углубления рецессии экономики России.
Об этом говорится в докладе аналитиков Moody's Investors Service, передает РБК.
Отмечается, что сложившаяся ситуация с ценами на нефть и курсом рубля отложит восстановление российской экономики в 2016 году. Агентство прогнозирует, что в 2015 году спад экономики России составит 3%, а в 2016 году Россия столкнется с нулевым ростом. Moody's предполагает, что в конце 2015 года российскую экономику ждет слабый рост.
Аналитики Moody's отмечают, что факторами рецессии будет снижение частного потребления и инвестиций компаний, а также международные санкции в отношении России. По оценкам агентства, санкции будут стоить России 1-1,5% реального ВВП вплоть до 2020 года.
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По данным Росстата, во втором квартале спад ВВП усилился более чем в два раза - он составил 4,6% по сравнению с 2,2% в первом квартале.
Сейчас кредитный рейтинг России по версии Moody's находится на уровне Ba1 с негативным прогнозом.
Ранее УНИАН сообщал, что международное рейтинговое агентство Fitch сохранило инвестиционный рейтинг России на прежнем уровне "BBB-" с негативным прогнозом.