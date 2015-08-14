Сорос призывает кредиторов частично списать долг Украины

Этот призыв содержится в его колонке в The Wall Street Journal, передает РБК.

Сорос считает, что подорванная войной экономика Украины не справится с долговой нагрузкой. На долю заимствований в иностранной валюте приходится $19 млрд, пишет он. Финансист подчеркнул, что суверенные дефолты дорого обходятся как кредиторам, так и заемщикам, которые после этого в течение долгого времени испытывают сложности с привлечением средств.

Сорос отметил, что для государств не предусмотрено «контролируемое» банкротство по образцу Главы 11 Кодекса о банкротстве США. Она позволяет компаниям продолжать работу и дает частичную защиту от требований кредиторов. Последние получают возможность в результате реструктуризации бизнеса под внешним контролем вернуть больше средств, чем это возможно в случае ликвидации предприятия.

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При этом Сорос сообщил, что стоимость дефолта возрастает, как правило, только в тех случаях, когда заемщик и кредитор долго не могут договориться. В качестве примера он привел южноамериканские страны в 1980-е годы и нынешний долговой кризис Греции. Если же сторонам удается договориться быстро, это положительно влияет как на кредиторов, так и на заемщиков. Кроме того, для государств, по мысли Сороса, основную проблему представляет не дефолт, а его первопричина — кризис в экономике.

Инвестор отметил, что председатель крупнейшего держателя украинских облигаций — фонда Franklin Templeton — Николас Брейди ранее был министром финансов США. В этой должности он поддерживал достижение банками-кредиторами договоренностей с государствами-заемщиками, которые соглашались провести реформы. Сейчас, по оценке Сороса, Брейди, наоборот, поддерживает жесткие действия по отношению к Киеву, выступая против списания долгов.

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Правительство Украины, отмечает Сорос, предпринимает сейчас как раз все те меры, которые в 1980-х годах рекомендовал Брейди латиноамериканским государствам. Речь идет о борьбе с коррупцией, реформе судебной системы, развитии сельского хозяйства. Кроме того, Киев пытается добиться большей интеграции с Евросоюзом и снизить зависимость от российского газа.

«Если снижение госдолга поможет правительству добиться этих целей, то инвесторы должны сами добиваться этого шага. Если дефолт — это единственная возможность добиться сокращения задолженности, то инвесторы должны приветствовать действия Украины, а не противиться им», — написал Сорос.

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Как сообщал УНИАН ранее, Сорос уверен, что санкции против Российской Федерации, объявленные ведущими экономиками мира в ответ на российскую агрессию против Украины, должны применяться в комплексе со всеобъемлющей помощью Украине в деле реализации структурных реформ.