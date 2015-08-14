Deutsche Bank может быть оштрафован на 4 миллиарда долларов - СМИ

Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на информированные источники, передает РБК.

Ожидается, что штрафы на банк наложат регуляторы сразу нескольких стран, в том числе Великобритании.

Через Deutsche Bank предположительно проводились сделки с Ираном, против которого продолжают действовать американские санкции. Кроме того, регуляторы США и Великобритании ведут расследование по поводу возможного нарушения в Deutsche Bank законодательства по борьбе с отмыванием денег в деятельности банка в России.

Причиной расследования в отношении банка стали «зеркальные» торговые сделки, которые были проведены в Москве и Лондоне. В Москве была проведена крупная внебиржевая сделка по покупке деривативов, а через несколько секунд они были проданы на внебиржевом рынке в Лондоне. В результате рубли были переведены в фунты стерлингов.

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Ранее УНИАН сообщал, что Deutsche Bank начал внутреннюю проверку отмывания денег российскими клиентами, которое может включать в себя транзакции на 6 миллиардов долларов, проведенные в течение четырех лет.