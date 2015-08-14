Прибыль российских банков упала в 15 раз
08:41, 14 августа 2015Финансы
1504
Совокупные активы банков сократились на 3,6% и составили 75 трлн руб.
REUTERS
Совокупная прибыль российских банков, полученная за первые семь месяцев 2015 года, составила 34 млрд руб., что в 15 раз меньше, чем за январь—июль 2014 года (513 млрд руб.), отмечается в сообщении ЦБ.
За тот же срок совокупные активы банков сократились на 3,6% и составили 75 трлн руб., передает РБК.
При этом объем кредитов физическим лицам снизился на 5,2%, а портфель кредитов нефинансовым организациям вырос на 2,6%.
Читайте такжеВ России ускорилось падение экономики
За первые семь месяцев 2015 года объем средств на депозитах и на счетах организаций сократился на 3,3%, при этом вклады населения выросли на 10%.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter