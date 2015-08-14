Греция может получить очередной краткосрочный кредит на €6 миллиардов
Возможное бридж-финансирование рассчитано не более чем на три месяца
Афины могут получить бридж-кредит в €6,04 млрд, если министры финансов еврозоны в пятницу, 14 августа не договорятся о предоставлении Греции третьего пакета финансовой помощи, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на Reuters.
По данным агентства, возможное бридж-финансирование рассчитано не более чем на три месяца. Греция уже 20 августа должна выплатить ЕЦБ €3,4 млрд, чтобы погасить очередной транш по кредитной задолженности.
Читайте такжеГреция получит в августе первый транш помощи на 23 миллиарда евро - Reuters
Напомним, Греция согласовала с международными кредиторами трехлетний пакет помощи в размере €85 млрд, из которых €10 млрд пойдут на докапитализацию банков.
Таков результат переговоров Еврокомиссии, ЕЦБ, МВФ с Грецией. Уже на следующей неделе Афинам предстоит выплатить €3,4 млрд ЕЦБ.