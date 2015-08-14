Экономика Украины во втором квартале упала почти на 15%

Валовый внутренний продукт Украины во втором квартале текущего года в сравнении со вторым кварталом 2014 года (в постоянных ценах 2010 года) упал на 14,7%, сообщила Государственная служба статистики Украины.

В то же время в сравнении с 1 кварталом текущего года, с учетом сезонного фактора, падение сократилось до 0,9%.

Другие данные в сообщении Госстата отсутствуют.

Падение ВВП в 1 квартале текущего года в сравнении с первым кварталом 2014 года составило 17,2%, а в сравнении с 4 кварталом 2014 года и с учетом сезонного фактора падание составило 6,5%.

Как сообщал УНИАН, 11 августа Министерство экономического развития и торговли оценило падение ВВП Украины по итогам первого полугодия 2015 года в 16,3%.

Кабинет министров рассматривает три сценария развития экономики Украины в 2015 году, согласно которым падение ВВП страны ожидается на уровне от 11,9% до 5,5%. Согласно прогнозам Международного валютного фонда и Европейского банка реконструкции и развития, ВВП Украины в 2015 году упадет на 9%. Всемирный банк прогнозирует падение ВВП страны в этом году на 7,5%.