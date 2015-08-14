Парламент Греции одобрил соглашение с международными кредиторами

10:52, 14 августа 2015
Финансы
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Большинство депутатов греческого парламента проголосовали за внесенный кабинетом министров законопроект под названием «Ратификация проекта соглашения о финансовой поддержке Европейским механизмом стабильности и мер по его выполнению».

Reuters

Об этом сообщает Reuters.

Соглашение состоит из нескольких частей.

Первая часть соглашения включает в себя список из 40 реформ, выполнение которых требуется кредиторами для предоставления дальнейших траншей.

Вторая статья наделяет дополнительными полномочиями министра финансов и руководство греческого Фонда финансовой стабильности.

Отныне они смогут подписать соглашение и сопутствующие ему документы.

Кроме того, депутаты одобрили соглашение о финпомощи между ЕСМ, кабмином Греции, греческим Фондом финансовой стабильности и Центробанком Греции.

Напомним, Греция согласовала с международными кредиторами трехлетний пакет помощи в размере €85 млрд, из которых €10 млрд пойдут на докапитализацию банков.

Таков результат переговоров Еврокомиссии, ЕЦБ, МВФ с Грецией. Уже на следующей неделе Афинам предстоит выплатить €3,4 млрд ЕЦБ.

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