Парламент Греции одобрил соглашение с международными кредиторами
Большинство депутатов греческого парламента проголосовали за внесенный кабинетом министров законопроект под названием «Ратификация проекта соглашения о финансовой поддержке Европейским механизмом стабильности и мер по его выполнению».
Об этом сообщает Reuters.
Соглашение состоит из нескольких частей.
Первая часть соглашения включает в себя список из 40 реформ, выполнение которых требуется кредиторами для предоставления дальнейших траншей.
Вторая статья наделяет дополнительными полномочиями министра финансов и руководство греческого Фонда финансовой стабильности.
Отныне они смогут подписать соглашение и сопутствующие ему документы.
Кроме того, депутаты одобрили соглашение о финпомощи между ЕСМ, кабмином Греции, греческим Фондом финансовой стабильности и Центробанком Греции.
Напомним, Греция согласовала с международными кредиторами трехлетний пакет помощи в размере €85 млрд, из которых €10 млрд пойдут на докапитализацию банков.
Таков результат переговоров Еврокомиссии, ЕЦБ, МВФ с Грецией. Уже на следующей неделе Афинам предстоит выплатить €3,4 млрд ЕЦБ.