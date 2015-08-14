Минэкономразвития: теневая экономика выросла до 47% ВВП

Министерство экономического развития и торговли Украины оценивает рост уровня теневой экономики в первом квартале 2015 года по сравнению с аналогичным периодом 2014 года в 5 п.п. - до 47% от объема официального ВВП.

«По предварительным расчетам Минэкономразвития, в I квартале 2015 года уровень теневой экономики по сравнению с соответствующим периодом 2014 года увеличился еще на 5 п.п. - до 47% от объема официального ВВП», - сообщается на сайте министерства.

Министерство отмечает, что в начале 2015 года в условиях распространения ценовых и девальвационных шоков, эскалации военного конфликта наблюдался дальнейший существенный рост теневой экономики, начавшийся в 2013 году.

Согласно приведенным данным, три из четырех методов оценки уровня теневой экономики показали ее рост. В частности, по методу «расходы населения - розничный товарооборот» зафиксирован рост теневой экономики на 5 п.п., до 56%, по методу убыточности предприятий – на 8 п.п., до 50%, по электрическому методу - на 6 п.п., до 38%. И только один из методов – монетарный - зафиксировал снижение уровня теневой экономики на 1 п.п., до 35%.

Как сообщал УНИАН, замминистра финансов Елена Макеева в конце июля заявляла, что уровень теневой экономики в Украине превышает официальные данные Министерства экономического развития и торговли, согласно которым теневая экономика в стране составляет 42%.

По ее словам, показатель значительно выше по оценкам бизнеса, достигая 60% в розничной торговле, 40% - в фармацевтической отрасли, 67% – в легкой промышленности.

По оценкам Государственной фискальной службы Украины, теневая экономика в Украине каждый месяц забирала из бюджета порядка 3 млрд грн.