Гривня упала до 21,90 за доллар
12:40, 14 августа 2015Финансы
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Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 24,1750/24,3940 грн/евро
Средневзвешенный курс гривни установился на уровне 21,8837 грн/долл. / Фото УНИАН
В пятницу, 14 августа, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 21,70/21,90 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.
По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 24,1750/24,3940 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3340/0,3370 грн/рубль.
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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:00 установился на уровне 21,8837 грн/долл., к этому часу было заключено 88 сделок на сумму 58,19 млн долл.
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