В Фонде гарантирования вкладов ответили на критику Яценюка

Об этом фонд сообщил на официальном сайте, комментируя заявление от 13 августа этого года на правительственном портале по результатам встречи премьер-министра Украины Арсения Яценюка с административным советом Фонда гарантирования, в котором премьер потребовал провести публичный аудит расходов фонда и расследования в отношении 56 банков, признанных неплатежеспособными.

Фонд отмечает, что поддерживает позицию правительства о необходимости проведения расследования банкротств 56 банков и привлечения к ответственности виновных.

«Фондом подано 1291 заявление о совершении преступлений на общую сумму 115,9 млрд грн. Фонд будет благодарен, если правительство поручит правоохранительным органам ускорить рассмотрение заявлений фонда и, в случае наличия оснований, как можно быстрее подать соответствующие материалы в суд», - говорится в сообщении.

Фонд подчеркивает, что приветствует инициативу премьер-министра о проведении в ближайшее время тематического заседания административного совета Фонда с участием руководителей силовых ведомств государства.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Арсений Яценюк призвал руководство Фонда гарантирования вкладов физлиц публично отчитаться об использовании средств, выделенных фонду из госбюджета, а также потребовал полного публичного аудита расходов Фонда гарантирования и расследования в отношении 56 банков, ранее признанных неплатежеспособными.

Национальный банк Украины в конце июня заявил о завершении основного этапа очистки банковской системы, в результате которой Фонд гарантирования в 2014-2015 годах получил в управление свыше 50 неплатежеспособных банков.

Поскольку объем поступлений регулярных взносов от банков не покрывает объемы выплат вкладчикам этих банков, фонд вынужден заимствовать средства у правительства и Национального банка Украины. Фонд ожидает, что объём таких кредитов до конца года может достигнуть 50 млрд грн.

Закон о госбюджете Украины на 2015 год разрешает украинскому правительству осуществлять выпуски ОВГЗ для кредитования Фонда гарантирования на 20 млрд грн.

Объем финансовых ресурсов Фонда гарантирования вкладов физических лиц на 1 августа 2015 года составил 16,963 млрд грн.