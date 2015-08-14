МВД опровергает информацию о заведении уголовного дела против Гонтаревой

Об этом сообщается на сайте МВД в ответ на «информацию провоцирующего характера, которая в последнее время распространяется в средствах массовой информации и интернет-изданиях».

Напомним, недавно в ряде СМИ появилось сообщение об открытии уголовного производства в отношении руководства НБУ, включая председателя и бывшего директора генерального департамента банковского надзора Аллу Шульгу, которая за неполный год своего пребывания на посту разместила на депозитных счетах в украинских банках 650 тыс. долл., и при этом глава НБУ якобы просила Государственную службу финансового мониторинга не проверять источники происхождения этих средств.

«МВД Украины отмечает, что ни одного уголовного производства в отношении председателя Национального банка Украины Гонтаревой В.В. и ее заместителей в МВД не зарегистрировано, подозрения никому не предъявлены и никаких других процессуальных действий не производится», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, вчера, 13 августа, в Национальном банке Украины сообщили, что глава НБУ Валерия Гонтарева не знает об открытии уголовного производства против нее и не получала соответствующих сообщений от правоохранительных структур.

Согласно разъяснениям НБУ, 30 апреля 2015 года, понимая возможные репутационные риски для регулятора, глава НБУ обращалась с письмом к Госфинмониторингу с просьбой обосновать свои запросы во все банки Украины для получения информации о банковских счетах и финансовых операциях Аллы Шульги, которая до 15 апреля занимала пост директора гендепартамента банковского надзора и входила в состав правления НБУ.

Нацбанк отметил, что Алла Шульга как госслужащий в рамках законодательства заблаговременно предоставляла декларации об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за 2013, 2014 и 2015 годы до момента ее увольнения.

Директор генерального департамента банковского надзора НБУ Алла Шульга с 15 апреля оставила работу в НБУ по согласию сторон. Шульга занимала должность директора гендепартамента банковского надзора и входила в состав правления НБУ с апреля 2014 года.