В России официальный курс евро достиг полугодового максимума

​По итогам утренних торгов на Московской бирже официальный курс евро вырос на 1,2175 руб. — с 15 августа 2015 года он установлен ЦБ на уровне 72,365 руб. Это самый высокий показатель за последние шесть месяцев, в предыдущий раз выше этой отметки курс евро поднимался 14 февраля 2015 года.

Одновременно с этим официальный курс доллара вырос на 93,75 коп. С 15 августа он определен ЦБ в 64,9363 руб., пишет РБК.

В ходе сегодняшних торгов на Московской бирже курс доллара поднимался до 65,059 руб., что на 35,4 коп. выше уровня закрытия вчерашних торгов. Курс евро поднимался сегодня до 72,54 руб., что на 44,5 коп. выше уровня закрытия торгов 13 августа.

Снижение курса рубля происходит на фоне стабильно низких цен на нефть. В ходе сегодняшних торгов на бирже ICE стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2015 года остается ниже $50 за баррель.