Фонд гарантирования потратит на облуживание кредитов почти 4 миллиарда гривень

Как сообщается на сайте фонда, он получил кредиты у Министерства финансов в размере 28,9 миллиарда гривень в виде государственных ценных бумаг, в том числе 18,8 миллиарда гривень - в 2015 году.

По информации фонда, стоимость этих заимствований составляла 12% годовых, и по итогам текущего года сумма уплаченных процентов по кредитам составит 1,3 миллиарда гривень.

Кроме того, как ранее сообщали в фонде, объем полученных кредитов у Национального банка Украины составил 10,198 миллиарда гривень в 2014 году и 9,950 миллиарда гривень – в 2015 году.

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Как сообщал УНИАН, в результате очистки банковской системы в 2014-2015 годах Фонд гарантирования получил в управление свыше 50 неплатежеспособных банков.

Поскольку объем поступлений регулярных взносов от банков на уровне порядка 3 млрд грн ежегодно не покрывает объемы выплат вкладчикам этих банков, достигшие по итогам 2014 и неполного 2015 года 45,7 миллиарда гривень, фонд вынужден заимствовать средства. Фонд ожидает, что объём кредитов у правительства и Национального банка Украины до конца года может достигнуть 50 миллиардов гривень.

Объем финансовых ресурсов Фонда гарантирования вкладов физических лиц на 1 августа 2015 года составил 16,963 миллиарда гривень.