Украина закончила полугодие с профицитом внешнеторгового баланса почти $3 миллиарда

Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

Профицит внешнеторгового баланса Украины по итогам первого полугодия 2015 года составил 2,890 миллиарда долларов, что на 227,9 миллиона долларов, или на 8,6%, больше профицита за аналогичный период прошлого года в 2,662 миллиарда долларов.

Данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны проведения АТО.

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Как сообщал УНИАН, профицит внешнеторгового баланса Украины по итогам первого квартала текущего года составил 1,193 миллиарда долларов, что на 126,6 миллиона долларов, или на 11,9%, больше профицита по итогам аналогичного периода прошлого года в 1,066 миллиарда долларов.

Профицит внешнеторгового баланса Украины по итогам 2014 года составил 3,884 миллиарда долларов, в то время как за 2013 год баланс внешней торговли был сведен с дефицитом в 8,514 миллиарда долларов.