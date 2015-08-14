Die Zeit: откажется ли она от намерений?

В статье Марка Ширитца под названием «Откажется ли она от намерений?», опубликованной на сайте газеты Die Zeit. пишется о том, что иногда история сосредотачивается в одном изображении. Так же, как на том фото, на котором бывший индонезийский президент Сухарто согнувшись подписывает кредитное соглашение. Тогдашний глава Международного валютного фонда (МВФ) стоит рядом скрестив руки и смотрит на политика сверху вниз. Фотография была сделана 15 января 1998 года, Индонезия была на грани банкротства и надеялась на помощь.

Ангела Меркель, возможно, думала о такой же ситуации, когда пять лет назад настояла на том, чтобы МВФ участвовал в спасении Греции – против воли Франции. Для канцлера валютный фонд был своего рода продолжением немецкого правительства. МВФ должен был научить греков дисциплине, так же, как он с момента своего основания более полвека назад научил кризисные страны по всему миру.

Но теперь почти не бывает дня, когда глава МВФ Кристин Лагард не вмешивалась бы с новыми требованиями в политику спасения – и почти все они непопулярны в большой коалиции Ангелы Меркель: Лагард хочет облегчения долгового бремени для Греции, она хочет, чтобы федеральное правительство больше инвестировало, и она хочет, чтобы Европейский центральный банк держал процентные ставки на низком уровне. Желаемый партнер становится все большим противником.

На следующей неделе Бундестаг будет принимать решение о третьем пакете спасения для Греции. Многим членам союза сложно достичь согласия, требования экономии для Греции были смягчены из-за резкого обвала экономики. Поэтому еще более важно для союза, чтобы, по крайней мере, МВФ оправдал возложенные на него ожидания. Еще одна причина, почему отчуждение между Берлином и Вашингтоном является политически опасным.

История этого отчуждения начинается в конце девяностых годов. В то время, амбициозный немецкий экономист работал в штаб-квартире МВФ в Вашингтоне. Его имя: Йенс Вайдман. Вайдман – сегодня президент Бундесбанка. Сейчас валютный союз считается оплотом неолиберализма. В Африке, Азии и Латинской Америке, он внедряет программы экономии и свободные рынки – часто, однако, без учета социальных последствий. Позже Вайдман участвовал в интеграции МВФ, как главный экономический советник Меркель.

В Вашингтоне, немцы ломились в открытые двери. Это плохие времена для тех, кто следит за мировыми финансами. Никто не хочет прислушиваться к их советам – и из-за строгих мер экономии они не находят покупателей для своих кредитов. Некогда могущественная организация под угрозой незначительности. Для более чем тысячи в основном хорошо оплачиваемых экономистов фонда речь идет о существовании. МВФ финансирует организацию – только персонал и командировочные расходы обходятся примерно в один миллиард долларов в год – прежде всего, на комиссии за оформление кредитов. Если кредитов нет, то будет и меньше выплат. Участие в многомиллиардном спасении Греции, по мнению МВФ – также выгодное дело.

Валютный союз – больше не авангард неолиберальных захватчиков

Только с распределением ролей в Вашингтоне не согласны. Экономисты уже давно начали извлекать уроки из частично разрушительных последствий классических программ реформирования. Сегодня, например, внутренней политикой фонда установлено, что при разработке рекомендаций к реформированию необходимо учитывать «влияние на распределение доходов», чтобы они не касались беднейших из бедных. Программы реорганизации «уже не такие жесткие, как раньше», сказал Марко Аннунциата, главный экономист итальянского банка UniCredit. Уже в 2010 году, когда велись переговоры с греками о первом пакете спасательных мер, эксперты фонда высказывались в пользу того, чтобы списать стране часть долга. Но они не могут пойти против федерального правительства, без риска потерять большой заказ.

Этот поворот помог, прежде всего, одному человеку: Оливье Бланшару. Француз возглавляет мощный научно-исследовательский отдел МВФ. В 2013 году он опубликовал исследование о том, что амбициозные программы жесткой экономии могут быть вредными для экономики. Для консервативного валютного союза это было чем-то вроде революции.

Причем, Бланшар кто угодно, но не революционер. Он написал несколько учебников и преподавал в лучших университетах мира – и он принадлежит к той группе экономистов, которую лауреат Нобелевской премии экономист Пол Кругман недавно назвал «бандой МТИ» - аббревиатура престижного Массачусетского технологического института. Сам Кругман является частью этой банды, также как Марио Драги из Европейского центрального банка. Они учились в семидесятых в Массачусетском технологическом институте, где их учили, что государство может обуздать кризис, если оно будет выводить деньги. Для таких людей, как Бланшар, Вольфганг Шойбле является «черным нолем», его выровненный бюджет – это не решение, а проблема.

Это, в свою очередь, является проблемой для Меркель. Поскольку МВФ не намерен снова поддаваться напору европейцев. Поэтому, две недели назад на заседании Совета директоров МВФ в Вашингтоне дошло до скандала. Экономисты фонда пояснили, что в настоящее время нельзя давать больше денег МВФ Греции. Потому что валютный союз может давать кредиты только тем странам, которые их возвращают – и потому что Греция из-за долговой нагрузки не в состоянии будет это сделать. Таким образом, европейцам пришлось отказаться только от части своих требований, что отрицает Меркель.

При этом, МВФ руководствуется девизом: Кто платит, тот и приобретает. И средства для чрезвычайных займов поступают от 188 государств-членов. Большие страны даже отправляют своего представителя в состав наблюдательного совета. По слухам, представитель Германии сразу выразил протест против мнения экономистов фонда, потому что их вето не гарантирует, что МВФ, как было обещано канцлером, останется «на борту», когда проголосует Бундестаг.

Но для восстания немцам не хватает союзников. Хотя Соединенные Штаты – главный акционер – выступают за то, чтобы греков снова спасли. Но Барак Обама, ввиду приближающейся президентской кампании, хочет всячески избежать впечатления, что деньги американских налогоплательщиков исчезнут в греческой государственной казне. Поэтому, он не хочет рисковать, чтобы МВФ не потерял деньги. А развивающиеся страны мало понимают, что они сами должны были сразу реализовать жесткие программы реформ и теперь должны платить за Грецию. И главным образом потому, что, азиаты уже намерены с помощью региональных валютных союзов освободиться от МВФ, никто не хочет их сердить. В греческом вопросе речь идет также о том, сможет ли сохраниться центральная контрольная инстанция в быстро меняющейся глобальной экономике.

США не хотят терять деньги в Греции

Теперь идут лихорадочные поиски компромисса. Вариант: осенью, когда греки реализуют первые реформы – долг снова продлят. Обсуждается отсрочка на 30 лет. Тогда Греция должна будет начать погашение только в середине столетия. Но такая щедрая отсрочка кажется близкой к списанию задолженности, за исключением Меркель. Поэтому, по информации газеты Die Zeit, в Берлине и Брюсселе обсуждают второй вариант, что европейцы обязуются взять греческий долг МВФ на себя, если у Греции не будет денег.

Этому канцлер долго сопротивлялась. Это была бы не первая красная линия, которую переступает Ангела Меркель в этом кризисе.