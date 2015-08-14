Иностранные инвестиции в Украину сократились на 6,4%

Объем прямых иностранных инвестиций в экономику Украины (акционерный капитал нерезидентов) на 1 июля 2015 года составил 42,851 миллиарда долларов, что на 2,913 миллиарда долларов, или на 6,4%, ниже показателя на начало года на уровне 45,764 миллиарда долларов, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

По информации Госстата, снижение объема инвестиций обусловлено преимущественно курсовой разницей, за счет чего акционерный капитал снизился на 3,539 миллиарда долларов, в то время как отток акционерного капитала оказался незначительным и составил 351,3 миллиона долларов при одновременном поступлении 1,042 миллиона долларов новых инвестиций.

Напомним, в первом полугодии по сравнению с началом года по официальному курсу Национального банка Украины гривня обесценилась по отношению к доллару США на 33,2% – до 21,01 грн/доллар на 1 июля 2015 года.

По данным Госстата, инвестиции в первом полугодии поступали из 133 стран мира. Основными инвесторами Украины, на которых приходится 83% общего объема инвестиций, оставались Кипр, Германия, Нидерланды, Российская Федерация, Австрия, Великобритания, Британские Виргинские Острова, Франция, Швейцария и Италия.

Большая часть инвестиций в объеме 13,499 миллиарда долларов или 31,5% от общего объема приходится на украинскую промышленность.

Задолженность украинских предприятий по кредитам и займам перед прямыми инвесторами на 1 июля 2015 года составила 8,850 миллиарда долларов, общий объем прямых инвестиций, включая акционерный капитал и долговые инструменты, - 51,702 миллиарда долларов.

Объем прямых инвестиций (акционерного капитала) из Украины в экономику стран мира на 1 июля 2015 года составил 6,254 миллиарда долларов. Прямые инвестиции из Украины поступали в 46 стран мира, в том числе наибольшая доля приходится на Кипр (93%).

Требования украинских прямых инвесторов по долговым инструментам к предприятиям за рубежом на конец первого полугодия составили 218 млн долл., общий объем прямых инвестиций с учетом акционерного капитала и долговых инструментов – 6,472 миллиарда долларов.

Данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.

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Как сообщал УНИАН, объем прямых иностранных инвестиций в экономику Украины на 1 апреля 2015 года составлял 41,067 миллиарда долларов, что на 4,652 миллиарда долларов, или на 10,18%, меньше показателя на начало года на уровне 45,719 миллиарда долларов.

Снижение объема инвестиций в первом квартале преимущественно обусловлено курсовой разницей, за счет чего акционерный капитал снизился на 4,730 миллиарда долларов, в то время как отток акционерного капитала оказался незначительным.

Чистый приток прямых иностранных инвестиций в Украину в 2013 году составил 2,860 миллиарда долларов, что в два раза меньше показателя 2012 года в 6,013 миллиарда долларов.