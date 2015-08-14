Гривня на межбанке упала до 22,15 за доллар

В пятницу, 14 августа, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 21,95/22,15 грн/доллар, сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 24,4780/24,6970 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3380/0,3410 грн/рубль.

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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 16:00 установился на уровне 21,7577 грн/доллар, к этому часу была заключена 571 сделка на сумму 436,32 миллионов долларов.