Профицит внешней торговли товарами в Украине в первом полугодии вырос в 3 раза

Профицит внешней торговли товарами в Украине по итогам января-июня 2015 года составил 1,247 миллиарда долларов, что в 3 раза больше показателя за аналогичный период прошлого года на уровне 408 миллионов долларов, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

По информации Госстата, в январе-июне по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года экспорт товаров из Украины снизился на 35% - до 18,530 миллиарда долларов, импорт - на 38,5%, до 17,284 миллиарда долларов. Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 1,07 (в январе-июне 2014 года – 1,01). Внешнеторговые операции в этот период проводились с партнерами из 207 стран мира.

Объем экспорта товаров в страны ЕС в январе-июне 2015 года, по сравнению с январем-июнем 2014 года, снизился на 35,6% - до 6,063 миллиарда долларов, и составил 32,7% в общем объеме экспорта.

Импорт товаров из стран ЕС за этот период снизился на 25,7% - до 7,390 миллиарда долларов, и составил 42,8% в общем объеме импорта.

Объем экспорта товаров в Российскую Федерацию в первом полугодии по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился на 59,4% - до 2,318 миллиарда долларов, объем импорта за этот период снизился на 56% - до 2,861 миллиарда долларов.

Данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.

Читайте такжеНацбанк: инфляция замедлилась, потому что украинцы обеднели и стали меньше покупать

Как сообщал УНИАН, профицит внешней торговли товарами в Украине по итогам января-мая 2015 года составил 909,2 миллиона долларов, что в 2,5 раза больше показателя за аналогичный период прошлого года на уровне 364,7 миллиона долларов.

По итогам 2014 года дефицит внешней торговли товарами Украины сократился в 29 раз - до 468,3 миллиона долларов.