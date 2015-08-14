Официальный курс гривни упал сразу на 36 копеек

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 17 августа установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2175.7665 (14 августа – 2139.6247)

100 EUR – 2430.5488 (14 августа – 2376.9091)

10 RUR – 3.3506 (14 августа – 3.3432)

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Как сообщал УНИАН, в пятницу, 14 августа, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 21,95/22,15 грн/доллар.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 24,4780/24,6970 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3380/0,3410 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 16:00 установился на уровне 21,7577 грн/доллар, к этому часу была заключена 571 сделка на сумму 436,32 млн доллар.

С момента перехода к гибкому курсообразованию на валютном рынке за 2014 год и два месяца 2015 года гривня обесценилась к доллару США по официальному курсу в 3,8 раза до нового исторического минимума на уровне 30,01 грн/долл.

После введения НБУ ряда ограничений на валютном рынке и получения первого транша от МВФ в рамках новой программы – в марте текущего года, гривня менее чем за две недели укрепилась и колеблется в пределах 21-23 грн/долл. в течение последних четырех месяцев.