Официальный курс гривни упал сразу на 36 копеек
Национальный банк сегодня решил ослабить курс гривни.
Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 17 августа установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
100 USD США – 2175.7665 (14 августа – 2139.6247)
100 EUR – 2430.5488 (14 августа – 2376.9091)
10 RUR – 3.3506 (14 августа – 3.3432)
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Как сообщал УНИАН, в пятницу, 14 августа, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 21,95/22,15 грн/доллар.
Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 24,4780/24,6970 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3380/0,3410 грн/рубль.
По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 16:00 установился на уровне 21,7577 грн/доллар, к этому часу была заключена 571 сделка на сумму 436,32 млн доллар.
С момента перехода к гибкому курсообразованию на валютном рынке за 2014 год и два месяца 2015 года гривня обесценилась к доллару США по официальному курсу в 3,8 раза до нового исторического минимума на уровне 30,01 грн/долл.
После введения НБУ ряда ограничений на валютном рынке и получения первого транша от МВФ в рамках новой программы – в марте текущего года, гривня менее чем за две недели укрепилась и колеблется в пределах 21-23 грн/долл. в течение последних четырех месяцев.