Украина за полгода поставила в Крым в 26 раз больше товаров, чем вывезла

Украина в январе-июне 2015 года поставила на территорию свободной экономической зоны "Крым" товары на общую сумму 472,149 миллиона долларов, что в 26 раз больше объема поставки товаров из СЭЗ "Крым" на материковую часть страны на сумму 18,090 миллиона долларов.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

По информации Госстата, также в первом полугодии предприятия Украины оказали предприятиям СЭЗ "Крым" услуги на сумму 962,1 тысячи долларов США, что в 55 раз меньше денежного эквивалента полученных услуг от предприятий СЭЗ "Крым" на уровне 17,4 тысячи долларов.

С января 2015 года применяются таможенные формальности, связанные с перемещением товаров через административную границу СЭЗ "Крым" в рамках Закона Украины "О создании свободной экономической зоны "Крым" и об особенностях осуществления экономической деятельности на временно оккупированной территории Украины" от 12 августа 2014 года.

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Как сообщал УНИАН, Украина в январе-мае 2015 года поставила на территорию свободной экономической зоны "Крым" товары на общую сумму 390,105 миллиона долларов, что на 374,616 миллиона долларов больше объема поставки товаров из СЭЗ "Крым" в другие регионы нашей страны на уровне 15,489 миллиона долларов.