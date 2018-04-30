Баланс недели: вечные кредиторы, дно экономики и санкции против России

На минувшей неделе особое внимание было приковано к новостям из США. Там с 12 августа правительственная делегация во главе с министром финансов Натальей Яресько ведет так называемые финальные переговоры с Комитетом кредиторов о реструктуризации госдолга Украины.

В пятницу, 14 августа, переговорщики сделали совместное заявление, которое опубликовал на своем сайте Минфин: «Украинская делегация и Специальный комитет кредиторов провели детальные дискуссии в Сан-Франциско. Переговоры продолжаются».

По состоянию на утро субботы, 15 августа, подвижек в этом процессе нет.

В Минфине уже разработали несколько сценариев развития ситуации, включая и тот, что Украина «будет вынуждена использовать альтернативные механизмы для обеспечения финансирования программы сотрудничества с Международным валютным фондом в случае невозможности достичь договоренности с кредиторами».

«Думаю, что это - такой словесный оборот, чтобы завуалировать термин «мораторий», - отметил руководитель аналитического отдела ICU Александр Вальчишен, комментируя формулировку Минфина об «альтернативных методах финансирования». По его мнению, правительство не объявит мораторий на долговые выплаты на следующей неделе, оптимальный период для такого решения - конец сентября. «Нужно привязываться к выплате евробондов в сентябре. Если к этому времени не договорятся, тогда вопрос будет поставлен ребром. И будут предприниматься такие шаги. В целом, завершение долговой операции возможно в сентябре-октябре», - подчеркнул эксперт.

За Украину на минувшей неделе вступился американский миллиардер и финансист Джордж Сорос.

«Украина, находясь в условиях войны за целостность территории, неустанно борется за проведение структурных реформ. Это заслуживает принятия решения об уменьшении долгового бремени страны», - заявил Сорос, добавив, что на позицию кредиторов в большей степени влияет обычное для инвесторов нежелание терять собственные деньги.

Санкции против РФ

Не обошлось на минувшей неделе и без обострения отношений Украины и России. Так, на заседании правительства 12 августа премьер-министр Арсений Яценюк сообщил, что Кабинет министров одобрил новый пакет расширенных санкций против Российской Федерации и отправил их на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны.

Он также напомнил, что с 11 августа вступили в силу расширенные санкции США против России и украинских экс-чиновников, причастных к расхищению государственных активов и злоупотреблениям на госслужбе.

По словам посла Украины в США Валерия Чалого, в расширенный санкционный список США вошли 7 физических лиц и 6 компаний, которые уклонялись от введенных санкций (в т.ч. связанных с Тимченко, Ротенбергом и концерном «Калашников»), 2 российские компании, которые задействованы в военно-промышленном комплексе РФ, 4 бывших украинских высокопоставленных должностных лица и их пособники, причастные к хищению государственных активов и злоупотреблениям на госслужбе, аффилированная с Александром Януковичем (старший сын экс-президента Виктора Януковича) компания – ЧАО «МАКО Холдинг». Также в санкционном списке 5 операторов крымских портов и 1 крымский оператор паромных перевозок, 35 компаний, которые контролируются ранее внесенными в перечень санкций лицами, а также те, более 50% капитала которых контролируют российские «Внешэкономбанк» и «Роснефть».

Российская сторона, естественно, такой шаг не оставила без внимания и пригрозила ответными мерами.

Как заявил на заседании российского правительства премьер-министр Дмитрий Медведев, РФ расширила продовольственное эмбарго на Украину, оно вступит в силу в случае применения экономической части Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом.

По его словам, крайний срок для решения всех вопросов – 1 января следующего года, и по его истечению в случае провала переговоров будет установлено эмбарго на продовольствие из Украины.

Российский газ и помощь Запада

Не обошлось на минувшей неделе и без «газовых» новостей. На брифинге министр энергетики Владимир Демчишин сообщил, что Украина, которая уже более месяца не импортирует газ из Российской Федерации, для обеспечения отопительного сезона будет заключать договор с «Газпромом».

«Даже всеми усилиями, которые предпринимаем, пиковые нагрузки надо закрывать все-таки из России. Поэтому, однозначно, намерены договориться с россиянами, потому что договор на отопительный сезон необходим, и мы его подпишем», - сказал Демчишин.

По словам министра, приемлемая для Украины цена российского газа не должна превышать 250 долл. за тыс. кубометров, и активные переговоры по этому вопросу начнутся после 20 августа. Между тем, в Европейской комиссии пока не подтвердили дату проведения «газовой» встречи. И участие России в ней также остается под вопросом.

«27-28 числа точно будем мы и европейцы (на переговорах - УНИАН). Надеемся, что подключатся россияне», - сказал Демчишин.

Хоть пока и под вопросом участие России в переговорах, но «готовится» она к ним активно. Так, 14 августа стало известно, что «Газпром» увеличил исковые требования к «Нафтогазу» в Стокгольмском арбитраже до 29,2 млрд долл. с 23,837 млрд долл.

В целом же, основная проблема для Украины не в закупке газа, а в ее оплате. Наша страна более полугода ведет переговоры по этому вопросу с международными донорами. И лед тронулся. По словам Демчишина, для прохождения отопительного сезона 2015-2016 гг. и гарантии бесперебойного транзита российского газа в ЕС Всемирный банк готов выделить Украине 500 млн долл., еще по 300 млн долл. ожидается от ЕБРР и Международной финансовой корпорации (IFC).

Есть новость и по не менее важному для прохождения отопительного сезона вопросу – «электрическому». По словам Демчишина, Украина, возобновившая с начала августа импорт электроэнергии из России, намерена зимой обойтись без российского «света» после восстановления собственных энергомощностей.

«Благодаря подписанному с РФ прямому договору была использована импортная электроэнергия для обеспечения потребностей украинских потребителей. Контракт сработал именно так, как и планировалось - в качестве страховки в случае форс-мажора, и импорт будет прекращен, как только мы восстановим собственные мощности», - сказал Демчишин.

Кстати, на минувшей неделе Кабмин обнародовал план подготовки к отопительному сезону с рядом жестких требований.

В частности, к 15 сентября Минэнергоугля должно разработать график накопления угля на складах теплоэлектростанций и теплоэлектроцентралей в объеме не менее 3,2 млн тонн. Кабмин также потребовал от Минэнергоугля и «Нафтогаза» закачать в ПХГ к 1 ноября не менее 17 млрд кубометров газа.

К 15 августа Кабмин обязал Минэнергоугля, Минрегионстрой и областные власти представить возможности хранения мазута как резервного топлива, а объемы необходимых запасов мазута (из расчета работы региональных ТЕС и ТКЕ в течение не менее 10 дней) должны быть представлены не позднее 15 сентября. При этом собственно топливо должно быть накоплено к 1 октября, а субъекты хозяйствования, планирующие использовать мазут, должны получить разрешения на выбросы в атмосферу.

Кабмин также обязал спецкомиссию провести проверку готовности объектов электроэнергетики к работе в осенне-зимний период и подготовить соответствующий отчет.

Кроме того, правительство обязало ДТЭК Ахметова с октября ограничить продажи электроэнергии и принять меры по перефиксации трех дополнительных энергоблоков Бурштынской тепловой электростанции на работу в объединенной энергосистеме Украины.

Позитив от Кабмина и Госстата

На минувшей неделе Кабмин обнародовал прогноз развития экономики Украины, который внес свой позитив. По оптимистическому сценарию, рост экономики страны по итогам 2016 года составит 2%, в худшем случае – сократится на 0,3%.

Уровень инфляции (декабрь к декабрю) в 2016 году должен составить 12%, а в 2017-2019 годах вернуться к однозначным показателям: 8,1% - в 2017, 5,2% – в 2019 г.

Порадовал на минувшей неделе и Госстат. По его данным, во втором квартале текущего года в сравнении со вторым кварталом 2014 года (в постоянных ценах 2010 года) валовый внутренний продукт упал на 14,7%. При этом в сравнении с 1 кварталом текущего года, с учетом сезонного фактора, падение сократилось до 0,9%.

Также по данным Госстата, профицит внешнеторгового баланса Украины по итогам первого полугодия 2015 года составил 2,890 млрд долл., что на 227,9 млн долл., или на 8,6% больше профицита за аналогичный период предыдущего года.

Вырос также и объем иностранных инвестиций в Украину. Объем прямых иностранных инвестиций во втором квартале по сравнению с первым кварталом вырос на 4,3%, или 1,78 млрд долл., до 42,85 млрд долл.

Позитивные результаты ожидаются и в другой важной для Украины отрасли - аграрной. По словам министра аграрной политики и продовольствия Алексея Павленко, урожай зерна в текущем году прогнозируется на прошлогоднем уровне - 60 млн тонн.

«Намолочено уже 35,7 миллиона тонн раннего урожая, при плановых цифрах 60 миллионов — общий урожай. То есть, мы уже намолотили более половины урожая при ожидаемом уровне потребления в стране 24 миллиона. Это значит, что Украина точно будет с хлебом», - сказал Павленко.

Владислав Швец (УНИАН)