Еврогруппа пригрозила свернуть финпомощь Греции в случае провала реформ

Об этом заявил руководитель Еврогруппы Йерун Дейсселблум, передает украинская редакция "Немецкой волны". Если во время проверок станет очевидным, что реформы в стране не проводятся, то программу международной помощи Афинам могут безотлагательно прекратить, подчеркнул он.

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Кроме того, руководитель Еврогруппы выразил надежду, что в третьем пакете помощи для Греции примет участие МВФ. По его словам, хотя Фонд будет решать вопрос о своем участии в октябре, позитивное заявление по этому поводу должно было бы прозвучать уже сегодня.

Накануне греческий парламент одобрил договоренности правительства с международными кредиторами и связанные с этим меры экономии. Во второй половине дня 14 августа предоставление Афинам нового пакета финансовой помощи обсудит в Брюсселе Еврогруппа (министры финансов 19-ти стран Еврозоны).

В Еврокомиссии выразили оптимизм относительно результатов заседания Еврогруппы 14 августа. Согласие относительно третьей программы помощи "абсолютно возможно", заявила пресс-секретарь Еврокомиссии.

Если же министры финансов Еврозоны все-таки не одобрят предоставление новых многомиллиардных займов Афинам, Греция сможет получить еще один переходный кредит, чтобы удержать экономику от дефолта и оплатить часть обязательств кредиторам. Ведь Афины, в частности, 20 августа должны выплатить Европейскому центробанку 3,4 млрд евро по кредитам.